Сборная Сербии стала победителем дебютного розыгрыша командного турнира ATP Cup. В финале сербы переиграли в трех матчах Испанию – 2:1.

В первой встрече Роберто Баутиста в двух партиях расправился с Душаном Лайовичем (7:5, 6:1), выведя Испанию вперед. Во второй игре схлестнулись первые ракетки стран Новак Джокович и Рафаэль Надаль – на этот раз сильнее оказался теннисист из Сербии – 6:2, 7:6(4).

Победитель определялся в парном матче, команды представляли Джокович/Троицки и Каррено/Лопес. Сербский дуэт оказался сильнее – 6:3, 6:4.

На пути к титулу Сербия одолела Россию – это произошло в полуфинале соревнований.

Другой командный турнир – Кубок Дэвиса – в конце 2019 года остался за Испанией.

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