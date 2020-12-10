Командный турнир ATP Cup, впервые состоявшийся в январе 2020 года, может пройти в 2021-м, несмотря на изначальные заявления об отмене.

Sport Illustrated пишет, что ATP, WTA и Tennis Australia продолжают переговоры о календаре на первую четверть сезона. Сообщается, что появился вариант с проведением ATP Cup в Мельбурне, но необходимо согласовать новый формат его проведения.

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Если все стороны будут удовлетворены изменениями, турнир состоится перед Australian Open. Также ATP может провести турнир в Австралии параллельно со второй неделей мэйджора.

По предварительным данным, теннисисты прилетят в Австралию примерно 15 января и отбудут двухнедельный карантин, 8 февраля стартует Australian Open.

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