После карантина теннисный сезон-2021 возобновится (а для многих начнется) в Австралии. Для подготовки к Australian Open теннисистам предлагают командный ATP Cup и два турнира ATP 250 – все пройдут на первой неделе февраля.

Из-за сжатых сроков формат ATP Cup изменен по сравнению с прошлогодним и дебютным: сыграют не 24 команды, а 12, турнир уместили в шесть дней с 1 по 5 февраля. Сыграют первые ракетки стран, ориентировочная заявка сформирована по рейтингу первых номеров. Личные встречи обязаны играть первые ракетки стран.

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Россию представят Даниил Медведев и Андрей Рублев. Австралия попала на турнир как хозяйка турнира, из-за чего сильная Канада с Денисом Шаповаловым и Милошем Раоничем – только запасная. В то время как второй номер сборной Греции не попадает в топ-400 рейтинга ATP.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Новак Джокович и Душан Лайович (Сербия);

Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут (Испания);

Доминик Тим и Дэннис Новак (Австрия);

Даниил Медведев и Андрей Рублев (Россия);

Роджер Федерер и Стэн Вавринка (Швейцария);

Стефанос Циципас и Михаил Перволаракис (Греция);

Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф (Германия);

Диего Шварцман и Гидо Пелья (Аргентина);

Маттео Берреттини и Фабио Фоньини (Италия);

Кеи Нисикори и Йошихито Нишиока (Япония);

Гаэль Монфис и Бенуа Пэр (Франция).

Турнир пройдет на кортах Мельбурна. Сборные распределят на четыре группы по три команды в каждой, лучшие выйдут в полуфинал. Теннисист, который не проиграет ни одного личного матча, получит 500 очков в рейтинг ATP.

Год назад капитаном сборной России был Марат Сафин, касательно 2021 года сведения пока разнятся. Сафин изъявлял желание возглавить сборную, и это подтвердил президент ФТР Шамиль Тарпищев. Однако по недавней информации медиа капитанами будут первые ракетки – но после обсуждения должность можно делегировать.

В 2020-м Медведев и Хачанов дошли до поуфинала, где уступили Сербии.

В финале сербы обыграли испанцев.

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