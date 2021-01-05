ATP официально объявила список участников ATP Cup – командного турнира в Мельбурне (Австралия), с которого начнет сезон большинство топ-теннисистов.

За Россию одиночные матчи сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев, на замену (или парные матчи) завлены Аслан Карацев и Евгений Донской. Третья ракетка страны Карен Хачанов, вероятно, предпочел сыграть один из турниров ATP 250, чтобы набрать очки в индивидуальный рейтинг.

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В турнире поучаствуют все игроки топ-10, кроме Роджера Федерера – из-за снятия пятого номера рейтинга Швейцарию в сетке заменит Канада.

Сербия: Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Краинович, Никола Качич.

Испания: Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Марсель Гранольерс, Пабло Каррено-Буста.

Австрия: Доминик Тим, Дэннис Новак, Филипп Освальд, Тристан-Самуэль Вайссборн.

Греция: Стефанос Циципас, Михаил Перволаракис, Маркос Каловелонис, Петрос Циципас.

Германия: Александр Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Кевин Кравиц, Андреас Мис.

Аргентина: Диего Шварцман, Гвидо Пелья, Орасио Себальос, Максимо Гонсалес.

Италия: Маттео Берреттини, Фабио Фоньини, Симоне Болелли, Андреа Вавассори.

Япония: Кеи Нисикори, Йосихито Нисиока, Бен Маклаклан, Тосихиде Мацуи.

Франция: Гаэль Монфис, Бенуа Пэр, Николя Маю, Эдуард Роже-Васселин.

Канада: Денис Шаповалов, Милош Раонич, Питер Полански, Стивен Диес.

Австралия: Алекс де Минаур, Джон Миллман, Джон Пирс, Люк Сэвилл.

  • Команды разделят на четыре группы, победители сыграют в полуфинале.
  • Сроки проведения турнира – 1-5 февраля.

Официальный календарь ATP – до Австралии пройдут турниры в США и Турции

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