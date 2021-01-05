ATP официально объявила список участников ATP Cup – командного турнира в Мельбурне (Австралия), с которого начнет сезон большинство топ-теннисистов.

За Россию одиночные матчи сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев, на замену (или парные матчи) завлены Аслан Карацев и Евгений Донской. Третья ракетка страны Карен Хачанов, вероятно, предпочел сыграть один из турниров ATP 250, чтобы набрать очки в индивидуальный рейтинг.