ATP официально объявила список участников ATP Cup – командного турнира в Мельбурне (Австралия), с которого начнет сезон большинство топ-теннисистов.
За Россию одиночные матчи сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев, на замену (или парные матчи) завлены Аслан Карацев и Евгений Донской. Третья ракетка страны Карен Хачанов, вероятно, предпочел сыграть один из турниров ATP 250, чтобы набрать очки в индивидуальный рейтинг.
В турнире поучаствуют все игроки топ-10, кроме Роджера Федерера – из-за снятия пятого номера рейтинга Швейцарию в сетке заменит Канада.
Сербия: Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Краинович, Никола Качич.
Испания: Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Марсель Гранольерс, Пабло Каррено-Буста.
Австрия: Доминик Тим, Дэннис Новак, Филипп Освальд, Тристан-Самуэль Вайссборн.
Греция: Стефанос Циципас, Михаил Перволаракис, Маркос Каловелонис, Петрос Циципас.
Германия: Александр Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Кевин Кравиц, Андреас Мис.
Аргентина: Диего Шварцман, Гвидо Пелья, Орасио Себальос, Максимо Гонсалес.
Италия: Маттео Берреттини, Фабио Фоньини, Симоне Болелли, Андреа Вавассори.
Япония: Кеи Нисикори, Йосихито Нисиока, Бен Маклаклан, Тосихиде Мацуи.
Франция: Гаэль Монфис, Бенуа Пэр, Николя Маю, Эдуард Роже-Васселин.
Канада: Денис Шаповалов, Милош Раонич, Питер Полански, Стивен Диес.
Австралия: Алекс де Минаур, Джон Миллман, Джон Пирс, Люк Сэвилл.
- Команды разделят на четыре группы, победители сыграют в полуфинале.
- Сроки проведения турнира – 1-5 февраля.