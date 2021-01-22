Организаторы ATP Cup провели жеребьевку группового этапа турнира, по итогом которой своих соперников узнала и сборная России. Российская команда, за которую выступят две первые ракетки страны Даниил Медведев и Андрей Рублев, попала в группу D и сыграет там с Аргентиной и Японией.
В группу А жребий определил Сербию, Германию и Канаду, в группу B – Испанию, Грецию и Австралию, в C – Австрию, Италию и Францию.
Противниками Медведева и Рублева станут аргентинцы Диего Шварцман и Гвидо Пелья, а также японцы Кэй Нисикори и Йосихито Нисиока. Каждый раунд будет состоять из двух одиночных матчей, где между собой встретятся первые и вторые ракетки стран, и парной встречи.
В полуфинал выйдут победители групп – лучшая команда группы A сыграет с сильнейшей из группы D, группа B против C.
- За Россию, помимо Медведева и Рублева, выступят Аслан Карацев и Евгений Донской. Последний выбран капитаном команды.
- ATP Cup-2020 выиграла Сербия, лидером которой был Новак Джокович.