Теннисный сезон стартовал после карантина, но главное внимание российских болельщиков приковано к ATP Cup – командному турниру, который начнется 2 февраля. За Россию выступят Даниил Медведев и Андрей Рублев, входящие в десятку рейтинга – поэтому у сборной есть отличные шансы побороться за трофей.

Правила

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Из-за пандемии число команд сокращено до 12: сборные попадали в сетку либо по текущему рейтингу первого номера, либо по защищенному – плюс Австралия как хозяйка соревнований. В Мельбурне сыграют Сербия, Испания, Австрия, Россия, Греция, Германия, Аргентина, Италия, Франция, Канада, Австралия и Япония.

12 сборных разделили на четыре группы, в полуфинал попадут только первые места. Для победы в командном противостоянии необходимо выиграть как минимум два матча из трех. Сначала личный матч играют вторые ракетки, затем – первые. Парный матч становится либо решающим, либо формальностью.

Как и любой командный турнир, ATP Cup имеет собственную атмосферу: игрока (или пару) поддерживает вся команда, у каждой сборной есть капитан, которого выбирает первая ракетка страны. Год назад незабываемые эмоции в качестве капитана подарил Марат Сафин, но в этот раз из-за сложных эпидемиологических условий его не будет. Важную роль отдали Евгению Донскому, который сможет не только капитанить, но и выходить на парные матчи. Также за Россию заявлен Аслан Карацев, в 2020-м порвавший несколько «Челленджеров».

Состав групп

Группа А: Сербия, Германия, Канада

Группа В: Испания, Греция, Австралия

Группа С: Австрия, Италия, Франция

Группа D: Россия, Аргентина, Япония

Шансы России

Медведеву и Рублеву досталась максимально проходимая группа: год назад Россия переиграла Аргентину с теми же Пельей и Шварцманом в четвертьфинале. Карен Хачанов без проблем расправился с Гуидо, Медведев в своем стиле поскандалил со Шварцманом, но тоже победил. Статистика Даниила в личных встречах с Диего – 5-0, дважды он обыграл аргентинца в конце сезона-2020. Японцы вовсе идут в рейтинге 41-м и 57-м.

В полуфинале Россия попадает на победителя группы A – Сербию (Джокович и Лайович), Германию (Зверев и Штруфф) или Канаду (Шаповалов и Раонич). Успех в командном турнире во многом зависит от состоятельности второго номера, и Рублев стоит в рейтинге выше остальных «коллег». В 2020-м Россия уступила сербам, потому что Хачанов не справился с Душаном Лайовичем, но никто не винил Медведева в поражении от Джоковича. Год спустя суперстабильный Рублев способен обыгрывать кого угодно, а Медведев на Итоговом распечатал не только Джоковича, но и Рафаэля Надаля – возможного соперника по финалу.

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Кто что сказал

Даниил Медведев: «Я играл ATP Cup в прошлом году. Я единственный из этого состава сборной, кто имеет опыт выступления на этом турнире. Я, честно говоря, только сейчас об этом задумался. Всегда круто принимать участие в командном соревновании, потому что тут ты выходишь из того состояния, когда сосредотачиваешься только на себе.

Ты хочешь выиграть там как команда. У тебя есть команда, она поддерживает тебя рядом на скамейке запасных. Мы играем за страну и поэтому испытываем особенные эмоции. Все же командные турниры в теннисе довольно необычное явление. Думаю, парни почувствуют это с первой секунды, особенно когда будет много зрителей».

Андрей Рублев: «Я сыграю впервые на этом турнире. Просто невероятно быть частью такой прекрасной команды, особенно когда Донской капитан. Считаю, что у нас сформировался отличный коллектив. Однако не стоит забывать, что все теннисисты выступают на очень хорошем уровне. Здесь выступают сильные команды с отличными игроками. Думаю, будет очень тяжело.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Я ничего такого не жду. Просто надеюсь, что мы сделаем все возможное. В конце концов, чему быть, того не миновать. Моя главная задача – выкладываться на сто процентов, получать удовольствие, делать все возможное на корте. Ну а потом посмотрим, что из этого выйдет».

Слова российских теннисистов приводит официальный сайт ATP.

Расписание игр сборной России

2 февраля (вторник) – Россия – Аргентина

Рублев – Пелья – 9:30 мск

Медведев – Шварцман – не ранее 11:00 мск

Донской/Карацев – Гонсалес/Себальос

3 февраля (среда) – Россия – Япония

Рублев – Нисиока – 9:30 мск

Медведев – Нисикори – не ранее 11:00 мск

Парный матч (составы не определены)

5 февраля (пятница) – полуфиналы

6 февраля (суббота) – финал

Где смотреть

Игры сборной России можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» – встречи группового этапа с Аргентиной и Японией покажут в прямом эфире. Офиицальные трансляции всех матчей будет вести платный Tennis TV, доступный на Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, Samsung Smart TV, Chromecast, Xbox One, PS4 и Android TV.

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