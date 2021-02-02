Рафаэль Надаль не вышел на матч первого тура группового этапа ATP Cup против австралийца Алекса де Минаура. Лидер испанцев сослался на проблемы со спиной, хотя выразил надежду, что поправится к играм четверга, 4 февраля.

Во встрече против первого номера Австралии Рафу заменил Роберто Баутиста, который должен был сыграть с Джоном Миллманом. Баустисту, в свою очередь, подменил Пабло Каррено.

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Несмотря на травму, Надаль присутствует в командной ложе на матче Пабло Каррено.

Пока неизвестно, помешает ли повреждение Рафе принять участие в Australian Open, который стартует 8 февраля.

Занимающий второе место в рейтинге ATP Надаль не в первый раз испытывает проблемы со спиной. Ранее он пропускал из-за этого «ТБШ».

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