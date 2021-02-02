Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли России первое очко на командном турнире ATP Cup, который на этой неделе стартовал в Мельбурне. В первом туре российские теннисисты расправились с Аргентиной.

В стартовом матче Рублев в двух сетах справился со второй ракеткой соперника Гвидо Пельей (6:1, 6:2). Встреча продолжалась ровно час. Андрей был сильнее соперника во всех компонентах: подал 7 эйсов (1 у Гвидо), допустил меньше двойных (2-3), лучше играл на первом мяче (81% выигранных очков против 61% у Пельи) и на втором (47% против 29%).

ATP Cup Медведев и Рублев – фавориты. Что нужно знать об ATP Cup ДЕНЬ НАЗАД

Во второй встрече Медведев в непростом поединке одолел Диего Шварцмана (7:5, 6:3). В первом сете Даниил вел 3:0 и имел брейк-пойнты, но позволил сопернику сравнять счет. Первая ракетка России реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов, но вместе с тем позволил сопернику трижды взять свою подачу.

Россия победила 2:0, парный матч стал формальностью. Во втором туре Медведев и Рублев сыграют против Японии – в личных встречах им будут противостоять Кэй Нисикори и Йосихито Нисиока.

Из группы в полуфинал выйдет только одна команда.

В 2020 году на дебютном ATP Cup Россия завершила борьбу в полуфинале, проиграв Сербии Новака Джоковича.

Теннис Джокович, Надаль, Рублев, Медведев и другие теннисисты назвали друзей в ATP-туре 13/01/2021 В 21:26