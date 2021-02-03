Сборная России квалифицировалась в полуфинал командного турнира ATP Cup, который проходит в Мельбурне. Это стало возможно после победы над Японией во втором туре.

Успех, как и днем ранее против Аргентины, принесли первые ракетки страны – Даниил Медведев и Андрей Рублев, который выиграли одиночные матчи. Рублев отдал всего 4 гейма Йосихито Нисиоке (6:1, 6:3), а Медведев в двух сетах расправился с Кэйем Нисикори – 6:2, 6:4. Парный матч снова не не будет иметь смысла.

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Россия набрала два очка после двух туров и гарантировала себе первое место в группе. Команда сыграет в полуфинале турнира второй год подряд.

Соперником России станет команда Сербии или Германии.

Полуфиналы состоятся в пятницу, 5 февраля.

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