Около 600 теннисистов, официальных лиц и работников персонала уйдут на самоизоляцию перед Australian Open после того, как тест на коронавирус охранника отеля Grand Hyatt в Мельбурне оказался положительным. Теперь всем проживающим в этом отеле придется сидеть в номерах до тех пор, пока они не получат отрицательный результат теста.

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс созвал ночную пресс-конференцию, чтобы сообщить об инциденте, и призвал всех, у кого есть симптомы, пройти тестирование. Однако Эндрюс сказал, что не ожидает сбоев в проведении Australian Open, который стартует в понедельник, сообщает The Guardian.

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Также стало известно, что из-за ситуации с зараженным охранником отменены матчи ATP Cup, которые должны были состояться 4 февраля. Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ».

Ранее все теннисисты и их команды прошли двухнедельный карантин перед Australian Open и предварительными турнирами.

Australian Open стартует 8 февраля. Ранее состоялись предварительные турниры WTA и ATP в Мельбурне.

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