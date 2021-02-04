Глава Tennis Australia и директор Australian Open Крэйг Тайли объяснил, как обнаружение коронавируса у одного из сотрудников карантинного отеля повлияет на проведение дальнейших турниров и старт мэйджора.
Расписание командного турнира ATP Cup, в котором Даниил Медведев и Андрей Рублев обеспечили выход России в полуфинал, сдвинется на один день вперед. В субботу, 6 февраля, российские теннисисты поспорят за выход в финал с Сербией или Германией, которые выяснят отношения в пятницу, в воскресенье состоится финал. Остальные турниры также возобновятся в пятницу, 5 февраля.
Australian Open не будет перенесен и начнется в понедельник 8 февраля, как и было запланировано. Проведение жеребьевки сдвинуто с четверга на пятницу.
Сообщается, что некоторым теннисистам придется провести два матча в день, чтобы закончить турниры до конца недели. В данный момент ведутся переговоры с ATP и WTA о возможном изменении формата матчей, чтобы все игры поместились в календарь, а турниры были доиграны.
- Из-за положительного теста охранника на самоизоляцию ушли около 600 теннисистов, официальных лиц и работников персонала.
- Ранее все теннисисты и их команды прошли двухнедельный карантин перед Australian Open и предварительными турнирами.