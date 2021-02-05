Сборная России узнала соперников по полуфиналу ATP Cup – командному турниру, который проходит в Мельбурне в рамках подготовки к Australian Open.

Россия поспорит за выход в финал с Германией – немецкая сборная сенсационно обыграла Сербию в борьбе за выход из группы. Ян-Леннард Штруфф в матче вторых ракеток обыграл Душана Лайовича (3:6, 6:3, 6:4), затем лидер рейтинга ATP Новак Джокович сравнял счет победой над Александром Зверевым (6:7(3), 6:2, 7:5).

ATP Cup Медведев и Рублев сыграют полуфинал ATP Cup на день позже ВЧЕРА В 07:25

Все решалось в парной встрече – Зверев и Штруфф вышли на корт против Джоковича и Николы Качича. Немцы забрали на тай-брейке первый сет, сербы взяли второй и повели 3:0 на решающем тай-брейке. Соперники переломили ход игры и затащили чемпионский тай: матч завершился со счетом 7:6(4), 7:5, 10:7 в пользу Германии.

В параллельный полуфинал, несмотря на поражение от Греции, вышла Испания. Их соперниками станут итальянцы.

Россия вышла в полуфинал благодаря победам Даниила Медведева и Андрея Рублева над Аргентиной и Японией.

Полуфиналы будут сыграны в субботу, 6 февраля.

ATP Cup В Мельбурне ковид: матчи ATP Cup отменили, игроки на изоляции ВЧЕРА В 16:18