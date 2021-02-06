Сборная России вышла в финал ATP Cup, обыграв Германию – Даниил Медведев и Андрей Рублев в трехсетовых противостояниях справились с Александром Зверевым и Ян-Леннардом Штруффом.

Рублев обыграл своего соперника со счетом 3:6, 6:1, 6:2. В первом сете Штруфф очень уверенно играл на подаче и дважды воспользовался возможностью сделать брейк, но в оставшихся партиях Рублев переломил ход игры. Оба теннисиста выполнили по 11 эйсов, Рублев трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. У Штруффа – пять двойных ошибок и только два брейк-пойнта из первого сета.

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«Я давно знаю Штруффи, он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Он прогрессирует и прогрессирует, становится все лучше. Я знал, что матч будет сложным. В первом сете я нервничал, а он играл очень хорошо, постоянно атаковал, задавил меня. Я не мог ничего ответить. Во втором сете я решил, что с такой игрой матч закончится 3:6, 3:6. Нужно было что-то менять, я стал больше атаковать. Постепенно я начал играть лучше, играть агрессивнее, лучше двигаться. Вот что изменилось», – прокомментировал победу Рублев.

Медведев также начал матч неуверенно и отдал Звереву первый сет, но итог – 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Даниила. В конце второго сета Зверев потянул спину и вызывал на корт физио – в команде настаивали на снятии, но Александр решил доиграть и имел неплохие шансы на победу. Он сделал семь подач навылет, девять раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из 11. У Медведева – 12 эйсов, 13 двойных ошибок и три брейка. В решающей партии Даниил имел четыре матчбола, Александр – пять брейк-пойнтов.

«Концовка получилась странной. На первом матч-пойнте я подумал, что еще не ходил к сетке со второй подачи, так что он попытается принять поглубже. В итоге я сделал двойную ошибку, но с лета сыграл хорошо. На втором я попробовал то же самое, он принял мне в ноги. На брейк-пойнте я рискнул, попал, потом сделал двойную, мяч очень трудно контролировать. Безумный матч. Рад одержать победу, хотя многое мне и не понравилось. Но важнее всего то, что я принес очко команде», – сказал после матча Медведев.

В воскресенье, 7 февраля, Россия поспорит за титул с Италией, которая справилась с Испанией: Фабио Фоньини обыграл Пабло Каррено-Бусту (6:2, 1:6, 6:4), Маттео Берреттини – Роберто Баутиста-Агута (6:3, 7:5).

Медведев одержал 13-ю победу подряд – это рекордная серия в его карьере.

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