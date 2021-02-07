Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев завоевали титул командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия), переиграв в финале команду Италии.

В матче вторых ракеток обеих стран Рублев переиграл Фабио Фоньини – 6:1, 6:2. Он выполнил девять эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У итальянца – две подачи навылет, три двойные ошибки и ни одной возможности взять чужую подачу.

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«Я всю неделю хорошо играл, с первого матча. И сейчас вышел на корт с мыслью, что нужно бороться за каждый матч. Я же помнил, что у нас были очень сложные матчи, у меня были болезненные поражения. Я знал, что каким бы ни был счет, он умеет отыгрываться. Поэтому я давил при любом счете. Очень доволен тем, как сегодня сыграл», – прокомментировал победу Рублев.

Затем Даниил Медведев сражался с десяткой ракеткой мира Маттео Берреттини. Даниил также хватило двух сетов – 6:4, 6:2. Соперники четырежды подали навылет, Медведев два раза ошибся на подаче против одной двойной у Берреттини. Даниил реализовал три брейк-пойнта из 11, Маттео не воспользовался двумя шансами.

Реализовав матч-пойнт, Медведев встретил титул не привычным покерфейсом, а шутливым поклоном. «Я отпраздновал, потому что это был командный турнир. И это было не то чтобы бурное празднование. Марио Гомес так делал. Я видел видео, и, по-моему, у меня не очень получилось. Марио Гомес так делал, когда играл за «Баварию». Он был моим любимым игроком, и я попробовал повторить. Но, по-моему, не очень получилось», – объяснил теннисист.

На Australian Open Медведев стартует матчем против Вашека Поспишила, Рублев сыграет с Янником Ханфманом.

Медведев выиграл 14-й матч подряд и десятый – против топ-10.

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