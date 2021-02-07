У России есть первый теннисный титул сезона – Даниил Медведев и Андрей Рублев при моральной поддержке Евгения Донского и Аслана Карацева взяли в Австралии командный ATP Cup. Теперь они получат день отдыха и во вторник стартуют на Australian Open.

На групповом этапе Россия прошла Аргентину и Японию, первой обеспечив участие в полуфинале. Дальше ждали немцы, в парном матче сенсационно выбившие Сербию Новака Джоковича, в финале – итальянцы, которые прошли Испанию без Рафаэля Надаля: вторая ракетка мира испытывает проблемы со здоровьем и готовится к «Большому шлему».

ATP Cup Медведев и Рублев выиграли для России ATP Cup ЧАС НАЗАД

Основная слава досталась Медведеву – именно он завершал победные матчи, а запоминается всегда последнее. К тому же, у Даниила были более серьезные соперники: Диего Шварцман, Александр Зверев и Маттео Берреттини стоят в топ-10, Кэй Нисикори тоже был квалифицирован как игрок десятки благодаря защищенному рейтингу. Но не менее важная роль была у Рублева. Пожалуй, даже более важная.

Даниил Медведев и Андрей Рублев с Кубком ATP Фото: Getty Images

Сборные были посеяны по номеру первой ракетки, и Россия получила четвертый номер по рейтингу Медведева. Но с учетом обоих теннисистов русский состав был сильнейшим – и первый, и второй номера располагаются в десятке. Второй ракетке невероятно важно выиграть свой матч, чтобы лидер имел шанс на ошибку против более серьезного соперника. Именно это помешало команде в 2020-м – в полуфинале с Сербией Карен Хачанов уступил Душану Лайовичу, а Медведев не смог обыграть Джоковича, как ни старался. В случае победы Хачанова Россия бы получила шанс в парном поединке.

Рублев на ATP Cup был в огне и отдал только один сет – в полуфинале долго примерялся к Ян-Леннарду Штруффу. Против Гвидо Пельи – 6:1, 6:2, против Ёсихито Нисиоки – 6:1, 6:3, против Фабио Фоньини в финале – 6:1, 6:2. Да и со Штруффом после потери первой партии (3:6) на табло также горели привычные 6:1, 6:2.

Вот так игру Рублева в первом сете против Фоньини оценил официальный аккаунт ATP.

Пресс-служба ATP Cup сравнила форхенд Андрея навылет с ракетой, а в комментариях согласились.

Иностранные болельщики не отстают и тоже восхищаются Рублевым, особенно его скоростью. «Как сказал Ивар Рагнару – будь безжалостным. Поздравления русским», – отсылка к сериалу «Викинги».

«Слишком быстрый и яростный!»

«Кажется, у Рублева есть потенциал в ближайшие два-три года подняться на вершину».

Рублев и Медведев стартуют на Australian Open во второй день. Андрей получил в соперники Янника Ханфмана из Германии и не должен почувствовать проблем с выходом в следующий круг. У Даниила – неуступчивый канадец Вашек Поспишил с убойной подачей, которому он уже проигрывал и который на US Open-2019 выбил в первом круге Хачанова. Последний матч на турнире в Вене Медведев выиграл, но не без усилий – понадобились три сета.

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