Первая ракетка мира Новак Джокович попал в заявку сборной Сербии на турнир ATP Cup в австралийском Сиднее (штат Новый Южный Уэльс), сообщается на сайте организаторов соревнований.

Жеребьевка состоялась 7 декабря. Сербы попали в группу А вместе с командами Норвегии, Чили и Испании. Это подготовительный командный турнир перед Открытым чемпионатом Австралии. Он запланирован на 1-9 января 2022 года. Сам мэйджор состоится с пройдет в Мельбурне (штат Виктория) 17-30 января.

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Многократный победитель Australian Open Новак Джокович, как и ряд других теннисистов, предпочитает не раскрывать свой статус вакцинации от коронавируса. По данным агентства Reuters, для участия в ATP Cup без вакцинации сербу необходимо получить разрешение на въезд от властей Нового Южного Уэльса и пройти 14-дневный карантин.

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