Теннисное межсезонье – ультракороткое: иногда можно не заметить, как оно пролетает. 5 декабря сборная России выиграла Кубок Дэвиса, а уже 2 января стартует в Австралии на командном ATP Cup. Сам турнир начинается раньше, в первый день 2022 года. Он состоится в третий раз, и, в отличие от Кубка Дэвиса, за него начисляются очки в индивидуальный рейтинг.

Россия отлично выступает на ATP Cup: в дебютный 2020-й Даниил Медведев и Карен Хачанов дошли до полуфинала, где уступили сербам во главе с Новаком Джоковичем, а в 2021-м турнир был выигран усилиями, в основном, Медведева и Андрея Рублева. В финале россияне обыграли итальянцев.

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Сборная России с трофеем ATP Cup-2021 Фото: Getty Images

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Формат турнира

На ATP Cup заявлены 16 команд согласно рейтингу первых ракеток стран, Австралия квалифицируется как принимающая сторона. Из-за отсутствия Роджера Федерера не сыграет Швейцария, под 13-м номером вместо пятого посеяна Испания – шестая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на командном турнире, а Роберто Баутиста Агут – только 19-й. После снятия Новака Джоковича с первого места посева слетела Сербия.

16 стран – Сербия, Россия, Германия, Греция, Италия, Норвегия, Польша, Канада, Великобритания, Аргентина, Австрия, Чили, Испания, Грузия, США и Австралия – разделены на четыре группы, по четыре в каждой. После снятия с австралийских турниров Доминика Тима в посев не проходит Австрия – но пока неизвестно, какая страна ее заменит. Идущая в рейтинге следом Болгария тоже не выступит – команда во главе с Григором Димитровым просто-напросто не успевает собраться в полном составе.

Правила просты: сначала одиночный матч играют вторые ракетки стран, затем – первые. Матч завершает парная встреча. Из каждой группы выходит только лучшая команда, дальше играются полуфиналы.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Группа А: Сербия, Норвегия, Чили, Испания.

Группа В: Россия, Италия, Австрия, Австралия.

Группа С: Германия, Канада, Великобритания, США.

Группа D: Греция, Польша, Аргентина, Грузия.

Состав и расписание сборной России

Сперва в заявку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской. Вопросы возникали по Рублеву, который подхватил коронавирус на выставочном турнире в Абу-Даби и отложил вылет в Австралию. Глава ФТР Шамиль Тарпищев был уверен, что все будет хорошо:

«Рублев, думаю, успеет поправиться к ATP Cup. У него коронавирус в легкой форме, время есть. Если успеет сдать отрицательный, то будет играть. Если нет, то сыграет Карацев. С этим никаких проблем нет. Просто сыграет следующий по рейтингу, а это Аслан», – заявил Тарпищев.

Но в итоге с турнира снялись и Рублев, и Карацев, и Донской, который должен был стать капитаном. К Медведеву и Сафиуллину добавился Евгений Карловский, а капитаном выбран французский тренер Медведева Жиль Сервара.

«Коронавирус никого не щадит. Пандемия ударила и по нашей сборной. Рублев уже на карантине четыре дня. Помимо него заболели еще Аслан Карацев и Евгений Донской. Почему к команде не может присоединиться Хачанов? В момент проведения ATP Cup он будет в Мельбурне на турнире ATP 250. Карен изначально сказал, что не поедет в сборную. Мы не можем его заявить в команду», – объяснил Тарпищев.

2 января (воскресенье)

Россия – Австрия (дневная сессия)

4 января (вторник)

Россия – Австралия (вечерняя сессия)

6 января (четверг)

Россия – Италия (дневная сессия)

Почему снялся Джокович?

Новак Джокович Фото: Getty Images

25 декабря медиа сообщили о пропуске турнира первой ракеткой мира, так как для въезда в Австралию требуется обязательная вакцинация от коронавируса, а Джокович так и не признался, привит ли он. Затем в Tennis Australia опровергли эти слухи. «Нет никаких отказов из команды Сербии», – заявил представитель федерации.

По данным сербских журналистов, руководство Australian Open провело переговоры с властями штата Виктория , но им не удалось выбить для топа медицинское исключение, которое бы позволило ему сыграть. Джокович официально снялся, первой ракеткой турнира от Сербии станет 33-я ракетка мира Душан Лайович.

Где смотреть

Правами на трансляции ATP Cup в России обладает «Матч ТВ».

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