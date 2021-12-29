Теннисисты Андрей Рублев, Аслан Карацев и Новак Джокович не примут участие ATP Cup.
Капитаном сборной Сербии станет 33-я ракетка мира Душан Лайович, а в состав российской команды вошел Евгений Карловский. За Россию сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Карловский, а капитаном назначен тренер Медведева Жиль Сервара.
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Эксклюзивное интервью с Рублевым читайте здесь – Андрей рассказал о прогрессе и недостатках в собственной игре, отношении к вакцине и участии в AО.
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Руководство Australian Open просит властей допустить Джоковича
Ранее отец Джоковича намекнул, что Новак так и не вакцинировался.
Источник: ATP Cup.
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