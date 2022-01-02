Сборная России набрала первое очко на ATP Cup. В ночь с 1 на 2 января российская команда в трех матчах переиграла Францию – 2:1. При этом игра первых ракеток стран – Даниила Медведева и Юго Умбера – завершилась сенсационным поражением чемпиона US Open-2021.

В стартовом матче Роман Сафиуллин встречался с Артуром Риндеркнехом и одержал самую рейтинговую победу в карьере. За 2 часа 22 минуты 167-й номер ATP одолел 58-го со счетом 2:6, 7:5, 6:4. Во втором сете при 4:4 Сафиуллин отыграл три скрытых матчбола.

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Далее на корт вышли Даниил Медведев и Юго Умбер. В каждом из трех сетов лидер российской сборной вел с брейком, но упускал преимущество. В первой партии Даниил лидировал 2:1, но победил лишь на тай-брейке, 7:5. Во второй партии Медведев выигрывал 3:0, но дважды отдал подачу и уступил 5:7. В третьей счет был 3:1 в пользу русского, но Умбер сравнял счет и выжал победу на тай-брейке. Итоговый счет: 6:7(5), 7:5, 7:6(2) в пользу француза. По ходу встречи Медведев вызывал физиотерапевта.

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В решающем парном матче Медведев/Сафиуллин переиграли Мартена/Роже-Васслена (6:4, 6:4) и принесли России итоговую победу.

Россия – прошлогодний победитель ATP Cup.

4 января российская команда сыграет с Австралией.

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