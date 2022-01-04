Вторая ракетка мира Даниил Медведев оформил для России досрочную победу в матче с Австралией на групповом этапе АТР Сup в Сиднее. Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов долларов.
Сборные России и Австралии проводят встречу второго тура в группе В.
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Медведев обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 6:2. Ранее Роман Сафиуллин обыграл Джеймса Дакуорта – 7:6 (6), 6:4. Счет в матче стал 2-0 в пользу сборной России.
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В третьей игре на корт выйдут пары. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с Джоном Пирсом и Люком Сэвиллом, но матч уже ничего не решает.
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