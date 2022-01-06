Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup. В заключительном трехматчевом противостоянии группового этапа русские победили сборную Италии со счетом 2-1.

Сначала Роман Сафиуллин проиграл Яннику Синнеру в двух партиях – 6:7 (6), 3:6. Затем Даниил Медведев одолел Маттео Берреттини – 6:2, 6:7 (5), 6:4. В парной встрече Медведев с Сафиуллиным прошли Берреттини с Синнером на чемпионском тай-брейке – 5:7, 6:4, 10:5.

Ad

ATP Cup Медведев принес России победу в матче с Австралией на АТР Сup 04/01/2022 В 10:46

Россия заняла первое место в группе B и попала в полуфинал ATP Cup. Соперником станет сборная Канады, которая победила в группе C. В последнем матче «Кленовые листья» разбили Германию со счетом 2-0 – Денис Шаповалов в трех сетах обыграл Ян-Леннарда Штруффа, а Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее Александра Зверева.

Россия и Канада встретятся во втором полуфинале в субботу, 8 января. Другую пару плей-офф ATP Cup составили Испания и Польша, которые выйдут на корт 7 января. Сборная России – действующий обладатель титула и победитель турнира.

ATP Cup Медведев проиграл Умберу, но Россия одолела Францию на ATP Cup 02/01/2022 В 07:39