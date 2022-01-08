Мужская сборная России по теннису не сумела выйти в финал командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. В полуфинальной стадии русские спортсмены со счетом 1:2 уступили команде Канады.

В решающем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счетом 6:4, 5:7, [7:10].

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Напомним, в стартовой встрече Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира Шаповалову со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Во втором матче поединка Медведев в двух сетах разгромил 11-й номер мирового рейтинга Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:0.

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