Мужская сборная России по теннису не сумела выйти в финал командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. В полуфинальной стадии русские спортсмены со счетом 1:2 уступили команде Канады.
В решающем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счетом 6:4, 5:7, [7:10].
Ad
Напомним, в стартовой встрече Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира Шаповалову со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Во втором матче поединка Медведев в двух сетах разгромил 11-й номер мирового рейтинга Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:0.
ATP Cup
Россия вышла в полуфинал ATP Cup. С кем сыграет Медведев?
На групповом этапе россияне обыграли французов, итальянцев и австралийцев.
А в Австралии продолжает грустить в изоляторе для беженцев Новак Джокович. Его брат рассказал, как теннисист чувствует себя и о чем мечтает.
ATP Cup
Медведев принес России победу в матче с Австралией на АТР Сup
ATP Cup
Медведев проиграл Умберу, но Россия одолела Францию на ATP Cup
Реклама
Ad
Реклама
Ad