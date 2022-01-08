Вторая ракетка мира русский теннисист Даниил Медведев вышел на первое место в истории по количеству побед на командном турнире ATP Cup.
На счету действующего чемпиона US Open 15 победных матчей, в том числе 11 в одиночке. У ближайшего преследователя, испанца Пабло Карреньо-Бусты, эти показатели пока остановились на отметке 12 (6). Первая ракетка мира серб Новак Джокович занимает четвертое место в рейтинге, в его активе 11 побед, 8 из которых в одиночном разряде.
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Лидеры ATP Cup по количеству побед:
ATP Cup
Россия проиграла Канаде в полуфинале ATP Cup
1. Медведев (Россия) – 15 всего – 11 в одиночке (сезоны 2020-2022)
2. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 12-6 (2020-2022)
3. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 11-11 (2020-2022)
4. Новак Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)
5. Даниэль Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)
6. Денис Шаповалов (Канада) – 8-4 (2020-2022)
7. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022)
8. Оже-Альяссим (Канада) – 7-3 (2020, 2022).
2. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 12-6 (2020-2022)
3. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 11-11 (2020-2022)
4. Новак Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)
5. Даниэль Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)
6. Денис Шаповалов (Канада) – 8-4 (2020-2022)
7. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022)
8. Оже-Альяссим (Канада) – 7-3 (2020, 2022).
А пока Медведев устанавливает рекорды, что-то происходит с Новаком Джоковичем и его визой. Рассказываем, что ждет лучшего теннисиста мира перед Australian Open.
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