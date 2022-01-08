Вторая ракетка мира русский теннисист Даниил Медведев вышел на первое место в истории по количеству побед на командном турнире ATP Cup.

На счету действующего чемпиона US Open 15 победных матчей, в том числе 11 в одиночке. У ближайшего преследователя, испанца Пабло Карреньо-Бусты, эти показатели пока остановились на отметке 12 (6). Первая ракетка мира серб Новак Джокович занимает четвертое место в рейтинге, в его активе 11 побед, 8 из которых в одиночном разряде.

Ad

Лидеры ATP Cup по количеству побед:

ATP Cup Россия проиграла Канаде в полуфинале ATP Cup 3 ЧАСА НАЗАД

1. Медведев (Россия) – 15 всего – 11 в одиночке (сезоны 2020-2022)

2. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 12-6 (2020-2022)

3. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 11-11 (2020-2022)

4. Новак Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)

5. Даниэль Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)

6. Денис Шаповалов (Канада) – 8-4 (2020-2022)

7. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022)

8. Оже-Альяссим (Канада) – 7-3 (2020, 2022).

ATP Cup Россия вышла в полуфинал ATP Cup. С кем сыграет Медведев? ВЧЕРА В 12:35