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Франко Скугор - Александр Бублик

ATP Делрэй-Бич - 20 февраля 2018

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Франко Скугор – Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 20 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Франко Скугор и Александр Бублик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.