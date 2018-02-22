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Джаред Дональдсон - Денис Шаповалов

ATP Делрэй-Бич - 22 февраля 2018

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Джаред Дональдсон – Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 22 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джаред Дональдсон и Денис Шаповалов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.