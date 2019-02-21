21.02.19 - Delray Beach Tennis Center
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
Не ранее
19:00
М. МакдональдМаккензи Макдональд
ATP Делрэй-Бич • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Гильермо Гарсия-Лопес - Маккензи Макдональд
ATP Делрэй-Бич - 21 февраля 2019

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Маккензи Макдональд на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Гильермо Гарсия-Лопес и Маккензи Макдональд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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