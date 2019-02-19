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Джордан Томпсон - Марсель Гранольерс
ATP Делрэй-Бич - 19 февраля 2019
Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Джордан Томпсон – Марсель Гранольерс на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 19 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Джордан Томпсон и Марсель Гранольерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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