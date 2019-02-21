Онлайн

Хуан Мартин Дель Потро - Райлли Опелка

ATP Делрэй-Бич - 21 февраля 2019

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Райлли Опелка на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуан Мартин Дель Потро и Райлли Опелка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.