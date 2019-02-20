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Хуан Мартин Дель Потро - Йосихито Нисиока

ATP Делрэй-Бич - 20 февраля 2019

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 20 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуан Мартин Дель Потро и Йосихито Нисиока, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.