19.02.19 - Court 4
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
Не ранее
19:00
Д. ДональдсонДжаред Дональдсон
ATP Делрэй-Бич • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Гильермо Гарсия-Лопес - Джаред Дональдсон
ATP Делрэй-Бич - 19 февраля 2019

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Джаред Дональдсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 19 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Гильермо Гарсия-Лопес и Джаред Дональдсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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