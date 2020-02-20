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Делрэй-Бич
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ATP Делрэй-Бич
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Макдональд
VS
Р.Опелка
20 февраля 2020 г.
Начало после 00:00
Stadium
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Матч
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