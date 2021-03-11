Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли в финал парного турнира ATP в Дохе. Соперниками россиян в полуфинале стали французы Жереми Шарди и Фабрис Мартен.

Матч завершился после двух сетов – 7:6(5), 7:6(2). Встреча продолжалась 1 час и 29 минут. За это время Аслан и Андрей провели 10 эйсов, ни разу не ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. Соперники 7 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк из 3.

В финале Рублев и Карацев сыграют с парой Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия)/Филипп Освальд (Австрия).

В одиночном разряде Карацев вылетел во втором круге от Тима, а Рублев вышел в полуфинал.

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