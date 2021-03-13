Опубликовано 13/03/2021 в 05:19 GMT | Обновлено 13/03/2021 в 06:15 GMT

Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев выиграли парный титул турнира в Дохе, в финале одолев интернациональный дуэт Маркус Дэниел (Австралия)/Филипп Освальд (Австрия).

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4. Рублев и Карацев пять раз подали навылет и однажды ошиблись на подаче, реализовали три брейк-пойнта из шести. У соперников – три эйса, три двойные ошибки и один брейк-пойнт из пяти возможных.

Это первый совместный титул Рублева с Карацевым (помимо ATP Cup, где игрались также одиночные встречи), финал стал для них всего шестым матчем.

В личном зачете оба не добились успеха: Карацев выбыл во втором круге от Доминика Тима, Рублев проиграл полуфинал Роберто Баутиста-Агуту.

Для Андрея парный титул в Дохе – второй в карьере. В 2015-м он выиграл «Кубок Кремля» в паре с Дмитрием Турсуновым.

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