Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев выиграли парный титул турнира в Дохе, в финале одолев интернациональный дуэт Маркус Дэниел (Австралия)/Филипп Освальд (Австрия).
Матч завершился со счетом 7:5, 6:4. Рублев и Карацев пять раз подали навылет и однажды ошиблись на подаче, реализовали три брейк-пойнта из шести. У соперников – три эйса, три двойные ошибки и один брейк-пойнт из пяти возможных.
  • Это первый совместный титул Рублева с Карацевым (помимо ATP Cup, где игрались также одиночные встречи), финал стал для них всего шестым матчем.
  • В личном зачете оба не добились успеха: Карацев выбыл во втором круге от Доминика Тима, Рублев проиграл полуфинал Роберто Баутиста-Агуту.
  • Для Андрея парный титул в Дохе – второй в карьере. В 2015-м он выиграл «Кубок Кремля» в паре с Дмитрием Турсуновым.
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Карацев и Рублев вышли в финал парного турнира в Дохе
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