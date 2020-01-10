Российский теннисист Андрей Рублев раскритиковал формат командного турнира ATP Cup, где одиночные матчи играют только две первые ракетки страны.

«Непростая ситуация. Мне кажется, им нужно что-то изменить, ведь так нечестно. Некоторые идут в девятой сотне или на 1000-м месте, но они могут заработать очки.

В половине стран я был бы первой ракеткой и во всех точно бы входил в топ-2. Но я не могу играть, потому что не попадаю в число ведущих игроков. Вряд ли так думаю только я», – цитирует 22-летнего Рублева Tennis Head.

Ранее аналогичное мнение высказывал третий номер сборной США Райли Опелка.

Рублев идет 23-м в рейтинге ATP, он уступает Даниилу Медведеву (пятое место) и Карену Хачанову (17-е).

Медведев и Хачанов на ATP Cup вывели сборную России в полуфинал и сыграют с Сербией.

Медведев поспорил с судьей и дважды ударил ракеткой по вышке

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