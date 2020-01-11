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Рублев не проиграл ни сета и взял в Дохе третий титул ATP
Однофамилец великого иконописца показал заоблачный теннис.
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Корентена Муте в финале турнира в Дохе – 6:2, 7:6(3).
Матч продолжался один час 28 минут. Рублев выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Муте ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
По ходу турнира русский теннисист обыграл Кукушкина, Эрбера, Кецмановича и Муте, не отдав соперникам ни сета.
- Рублев выиграл третий титул ATP в карьере. Ранее Андрей побеждал на турнирах в Умаге (2017) и Москве (2019).
- Рублев занимает 23-е место в рейтинге ATP, Муте – 81-е. В обновленном табеле Андрей впервые войдет в топ-20.
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