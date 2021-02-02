«Я хочу снова праздновать великие победы. И для этого я готов пройти долгий и трудный путь. Я захотел вернуться на меньший турнир, чтобы быть не таким сосредоточенным, где стресс был бы немного меньше. На самом деле я думал, что не буду много заниматься спортом и буду больше занят детьми и реабилитацией. Я был удивлен, что продолжал проверять результаты и смотреть матчи. Обычно я этого не делаю, если не участвую в турнире», – приводит слова Федерера SRF Sport.