Современная спортивная медицина – это в первую очередь не продвинутые лекарства и новые хирургические методы, а внимание к деталям. Новак Джокович превратился в монстра благодаря отказу от глютена – серб прокачал диету и за неделю знает все, что съест в конкретный день. Криштиану Роналду спит пять раз в день по 1,5 часа в позе эмбриона.

Раньше спортсмен считался ветераном после 29: Джон Макинрой завершил карьеру в 33, Стефан Эдберг – в 30. Американец в последний раз добирался до финала «Шлема» в 26, швед – в 27.

На фоне прежних легенд современные теннисисты, которые выходят на корт в 35 даже после жесточайших травм и операций, кажутся киборгами. Стэн Вавринка и Энди Маррей больше лечатся, чем играют, но отметают мысли о завершении карьеры. Фелисиано Лопесу 39, а он доходит до третьего круга Australian Open. Менталитет изменился: после нескольких громких побед звезды не мирятся со скорой пенсией, а ищут новые методы и исследуют технологии, чтобы оставаться на вершине как можно дольше.

Теннис Джокович побил рекорд Федерера по неделям, Циципас – в топ-5 6 ЧАСОВ НАЗАД

Роджер Федерер Фото: Getty Images

То же касается других видов спорта. Эдинсон Кавани в 34 года вытеснил из состава «Ман Юнайтед» Антони Марсьяля, хотя еще полтора года назад почти не выходил в основе «ПСЖ» из-за постоянных рецидивов. Ровесник уругвайца Оливье Жиру страхует Тимо Вернера в «Челси» и держит тот же уровень, что и пять лет назад за «Арсенал». 39-летний Златан Ибрагимович не только назойливо шутит об уникальности, но и подтверждает ее игрой: швед вернул «Милан» в претенденты на титул и идет на четвертой строчке в списке бомбардиров Серии А.

Современный топ-спортсмен – это в равной степени атлет и ученый, который либо нанимает команду исследователей во всех областях от питания до секса, либо сам вырабатывает хитрые лайфхаки для продления молодости. В теннисе такой подход олицетворяет Большая тройка и особенно Роджер Федерер, который готовится к возвращению на корт в Дохе. Последний раз швейцарец выступал на Australian Open-2020. В августе ему исполнится 40, но монологов о скорой пенсии по-прежнему не слышно. В 2018-м гений взял 20-й «Шлем» в Мельбурне – тогда он был старше, чем Джокович и Надаль сейчас, так что долголетие Роджера восхищает даже больше, чем идеальная подготовка серба и испанца.

Федерер вплотную подобрался к титулу на мэйджоре и в сезоне-2019, но не реализовал два матчбола в финале Уимблдона против Новака. Даже поражение не перечеркнуло уникальную подготовку Роджера: он почти пять часов бодался на корте с более молодым и выносливым соперником. Наследники Большой тройки из некстген до сих пор не готовы к таким марафонам, хотя младше швейцарца на 13-15 лет.

Конечно, с годами Федереру пришлось изменить тактику, чтобы компенсировать потерю резкости и не затягивать матчи. Однако улыбчивый брюнет работает над долголетием не только на корте. Одна из его фишек в последние годы – экстремально долгий сон. Отдых для Роджера – едва ли не более важная составляющая подготовки, чем спарринги, тренировки на корте и физические упражнения. «Теперь сон очень важен для меня, и я делаю все, чтобы высыпаться, – рассказал рекордсмен после победы над Ришаром Гаске в трех сетах в четвертьфинале US Open-2015. – Верю, что именно сон придает мне энергию. В следующие два дня очень важно хорошо отдохнуть».

Роджер Федерер Фото: Getty Images

Семь лет назад норма для Федерера составляла 9-10 часов сна в сутки. Тактика сработала: в полуфинале американского мэйджора он легко разобрался с Вавринкой, а в решающем матче уступил Джоковичу только в напряженной борьбе. В книге 2016 года «Революционный сон» Арианна Хаффингтон приводит слова Роджера о том, что в идеале он старается спать даже дольше: «Это неправильно, если я не отдыхаю по 11-12 часов в день. Если я не досыпаю, то врежу себе». Секрет Федерера в том, что после 10-часового сна ночью он еще два часа дремлет в течение дня.

«Большинство игроков в командных видах спорта до сих пор игнорируют значение сна, даже когда больше узнают о нем, – объяснил нейроученый Мэттью Уокер. – Дело не только в том, что сон придает бодрости для выступлений, потому что отдых особенно важен после матчей. Именно в это время сон помогает тканям восстановиться. Когда выступаешь на таком уровне, в теле обычно начинаются хронические воспалительные процессы, а сон – идеальный способ затормозить воспаление».

К похожим выводам пришел спортивный врач Сара Бэнкрофт: «Из-за недостатка сна накапливается мышечная и психологическая усталость. У спортсменов, которые отдыхают слишком мало, ухудшаются скорость реакции и память, повышается вероятность травмы».

Федерер следит не только за продолжительностью отдыха – для него критически важно спать вместе с женой Миркой. Именно из-за этого спортсмен пропустил Australian Open в январе: супруга не захотела проводить в номере двухнедельный карантин, а Роджер не отправился в Мельбурн без нее. «Я отказываюсь спать по отдельности, – признался швейцарец. – Мы всегда хотели детей, но я мечтал быть с ней, а не спать в другой комнате на разных этажах. Пусть лучше дети покричат, чем ночевать без нее».

Роджер Федерер с женой Мирославой Фото: Getty Images

Спортсмены фанатично относятся к организации сна не только в теннисе. Усэйн Болт, как и Федерер, отдыхает по 10 часов ночью и еще несколько раз в течение дня. Один из мировых рекордов ямаец установил через 35 минут после пробуждения. Леброн Джеймс в 36 поддерживает высочайший уровень в НБА. Персональный тренер легенды «Лейкерс» Майк Мансиас объясняет долголетие правильным режимом: «Тело восстанавливается само, пока мы чередуем фазы быстрого и медленного сна. Важно создать среду. Мы следим, чтобы температура в номере Леброна держалась на уровне 20-21 градуса по Цельсию. Важно, чтобы в комнате было абсолютно темно. Лучше всего отключить любую электронику, телевизор, телефон за 30-45 минут до сна и полностью сосредоточиться на отдыхе».

Еще один пример: принципиальный соперник Федерера – Энди Маррей. Шотландец тоже спал по 12 часов по ходу победного Уимблдона-2013. «Отдых невероятно важен, – подтвердил Маррей. – В дни между матчами я заканчиваю тренировку пораньше, разбираюсь со всеми делами, отправляюсь домой и ложусь спать. Я стараюсь отвлечься от всего, чтобы качественно восстановиться». Перфекционисты встречаются и в командных видах спорта. Легендарный квотербек «Тампы» Том Брэди остается на пике формы в 43 года и фанатично следует продуманному распорядку: он спит меньше, чем Федерер, Болт и Леброн, зато укладывается в 20:30 вечера – раньше детей – и встает в 5:30. Такой график – не универсальный способ достичь величия, но именно он идеально подошел Брэди и продлил карьеру.

Еще в 2002-м исследовательница из Стэнфорда Шери Ма впервые обнаружила, что пловцы, теннисисты и члены университетской футбольной команды показывают лучшие результаты, когда спят дольше обычного. На протяжении трех сезонов с 2005-го по 2008-й команда ученых следила за 11-ю стэндфордскими баскетболистами. На протяжении месяца спортсмены придерживались обычного распорядка, затем 5-7 недель тщательно следили за питанием, дремали в течение дня и спали минимум по 10 часов ночью. Во время второй фазы эксперимента точность исполнения трехочковых бросков испытуемых увеличилась на 9,2%, остальные статистические показатели также выросли.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль – Матч за Африку Фото: Getty Images

Исследователи выделяют несколько причин подобного преображения. Во-первых, метаболизм глюкозы, которая придает энергию, ухудшается при недостатке сна, а уровень гормона кортизола, вызывающего стресс, повышается. Во-вторых, продолжительный сон работает как естественный анаболик: пока мы дрыхнем, организм вырабатывает гормон роста, а тот стимулирует восстановление мышечной и костной тканей. К тому же сон улучшает когнитивные способности: скорость реакции, координацию между глазами и конечностями. После 10-12 часов сна у теннисиста больше шансов среагировать на стремительную подачу, чем после 5 или 6.

Конечно, сон – лишь один из аспектов подготовки элитных спортсменов, однако опыт Федерера показывает, что его значение нельзя недооценивать. Если бы Роджер страдал от бессонницы, мир наверняка лишился бы множества изящных розыгрышей, зрелищных эйсов и фирменных выходов к сетке. Благодаря 12-часовому отдыху швейцарец продолжит борьбу в Туре даже после двух операций и годичного отсутствия.

Теннис Федерер не сыграет на «Мастерсе» в Майами 01/03/2021 В 20:50