39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер вернулся на корт после операции на колене. 20-кратный обладатель «Шлемов» встретился с британцем Дэном Эвансом и победил со счетом 7:6(8), 3:6, 7:5.

Федерер исполнил 13 эйсов против 9 у соперника, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Роджер не выходил на корт в официальных матчах с полуфинала Australian Open-2020, в котором швейцарец проиграл Новаку Джоковичу. После этого Федереру прооперировали колено и он приступил к тренировкам лишь в декабре.

ATP Доха Сон = величие. Федерер, Леброн и Болт спят по 12 часов 08/03/2021 В 11:02

Счет в личных встречах Роджера и Дэна стал 4-0 в пользу швейцарца.

Роджер провел первый матч за 405 дней.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет 787 930 долларов.

Теннис Джокович побил рекорд Федерера по неделям, Циципас – в топ-5 08/03/2021 В 05:02