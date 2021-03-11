Восьмая ракетка мира Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе. При этом действующий чемпион соревнований в Катаре не провел еще ни одного матча.

Рублев посеян на Qatar ExxonMobil Open под третьим номером и поэтому пропускал стартовый круг. Во втором раунде его соперником должен был стать Ришар Гаске, но 34-летний француз отказался из-за травмы ноги.

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В третьем круге Андрей вышел по сетке на венгра Мартона Фучовича. Но тот тоже снялся с турнира и пропустил русского теннисиста в 1/2 финала без борьбы.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Доминик Тим – Роберто Баутиста-Агут. Если австриец и испанец не снимутся до начала матча, конечно.

В воскресенье, 7 марта, Андрей победил на турнире ATP 500 в Роттердаме и в финале обыграл как раз Мартона Фучовича.

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