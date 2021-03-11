39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел второй матч после возвращения на корт. 20-кратный обладатель «Шлемов» встретился с представителем Грузии Николозом Басилашвили и проиграл со счетом 6:3, 1:6, 5:7.

Матч продлился 1 час 38 минут. Федерер исполнил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Роджер не выходил на корт в официальных матчах с полуфинала Australian Open-2020, в котором швейцарец проиграл Новаку Джоковичу. После этого Федереру прооперировали колено и он приступил к тренировкам лишь в декабре.

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Во втором круге турнира Федерер вернулся матчем против Дэна Эванса и победил – 7:6(8), 3:6, 7:5.

В полуфинале Басилашвили сыграет с Тэйлором Фритцем.

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