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Роберто Баутиста - Флориан Майер

ATP Дубай - 26 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Роберто Баутиста – Флориан Майер на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 26 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Роберто Баутиста и Флориан Майер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.