27.02.18 - Aviation Club Tennis Centre
А. Хайдер-МаурерАндреас Хайдер-Маурер
Не ранее
10:00
ЯЛ. ШтруффЯн-Леннард Штруфф
ATP Дубай • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Андреас Хайдер-Маурер - Ян-Леннард Штруфф
ATP Дубай - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Андреас Хайдер-Маурер – Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Андреас Хайдер-Маурер и Ян-Леннард Штруфф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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