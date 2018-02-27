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Андреас Хайдер-Маурер - Ян-Леннард Штруфф

ATP Дубай - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Андреас Хайдер-Маурер – Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Андреас Хайдер-Маурер и Ян-Леннард Штруфф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.