26.02.18 - Aviation Club Tennis Centre
Г. СахаровГлеб Сахаров
Не ранее
13:00
Ф. КольшрайберФилипп Кольшрайбер
ATP Дубай • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Глеб Сахаров - Филипп Кольшрайбер
ATP Дубай - 26 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Глеб Сахаров – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 26 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Глеб Сахаров и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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