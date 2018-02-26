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Стефанос Циципас - Михаил Кукушкин

ATP Дубай - 26 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Стефанос Циципас – Михаил Кукушкин на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 26 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стефанос Циципас и Михаил Кукушкин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.