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Бенуа Пэр глупо и смешно слил очко Борне Чоричу. У него переломилась ручка ракетки на приеме

Пэр глупо и смешно слил очко Чоричу. У него переломилась ручка ракетки на приеме
Eurosport

1 час назад

Даже сам пострадавший засмеялся.

Бенуа Пэр вылетел из турнира в Дубае, крупно проиграв во втором раунде Борне Чоричу со счетом 1:6, 4:6.

Неприятности француза начались с первых же геймов. Он стартовал с потери собственной подачи, а затем при счете 30-0 на подаче Чорича проиграл розыгрыш по обидной причине: Пэр замахнулся для приема, и у него пополам переломилась ручка ракетки.

  • Пэр летит Чоричу в личном противостоянии – 0-2.
  • Борна тоже уже завершил выступление на турнире, проиграв в четвертьфинале Роберто Баутисте.

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