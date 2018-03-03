Люка Пуй: «Не слежу за рейтингом ATP, но мне сказали, что я в одной победе от топ-10»

Французский теннисист Люка Пуй поделился мнением о своем положении в рейтинге ATP. Сейчас Пуй занимает в нем 15-е место.

Если француз выиграет у испанца Роберто Баутисты-Агута в финале турнира в Дубае, то впервые в карьере войдет в топ-10.

«Конечно, я слышал об этом. Сам я не слежу за рейтингом, но очень многие люди уже сказали мне. Это захватывающе. Играть за то, чтобы впервые войти в топ-10, – это нечто невероятное. Но, конечно, если я продолжу играть так же, как сейчас, каждую неделю в году, я уверен, что однажды войду в топ-10», – приводит слова теннисиста Sport360.

Финал турнира в Дубае пройдет 3 марта, в 18:00 мск.

Баутиста-Агут занимает 23-ю строчку в рейтинге ATP.

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