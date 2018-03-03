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Роберто Баутиста побил Люку Пуя и взял титул турнира в Дубае

Баутиста побил Пуя и взял титул
Eurosport

41 мин. назад

Испанец справился в двух сетах – 6:3, 6:4.

Роберто Баутиста выиграл турнир ATP500 в Дубае. В финале испанец переиграл француза Люку Пуя – 6:3, 6:4.

На счету Баутисты 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Пуй 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные и 1 раз взял подачу соперника.

  • Баутиста выиграл 8 турнир уровня ATP и первый категории 500.
  • На будущей неделе Роберто вернется в топ-15 рейтинга.
  • Пуй проиграл второй из трех финалов за последний месяц и упустил возможность войти в десятку рейтинга (будет 12-м).

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