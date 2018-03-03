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Роберто Баутиста побил Люку Пуя и взял титул турнира в Дубае
Испанец справился в двух сетах – 6:3, 6:4.
Роберто Баутиста выиграл турнир ATP500 в Дубае. В финале испанец переиграл француза Люку Пуя – 6:3, 6:4.
На счету Баутисты 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Пуй 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные и 1 раз взял подачу соперника.
- Баутиста выиграл 8 турнир уровня ATP и первый категории 500.
- На будущей неделе Роберто вернется в топ-15 рейтинга.
- Пуй проиграл второй из трех финалов за последний месяц и упустил возможность войти в десятку рейтинга (будет 12-м).
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