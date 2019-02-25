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Не пропусти матч Карена Хачанова с Николозом Басилашвили на Eurosport 2
Теннисисты из России и Грузии сойдутся в первом круге турнира в Дубае.
Eurosport 2 предлагает вашему вниманию трансляцию матча между Кареном Хачановым и Николозом Басилашвили. Матч начнется примерно в 15:30 по Москве. Он доступен для просмотра зрителям на территории России.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Хачанов занимает 12-е место в рейтинге ATP.
- В противостоянии Николоза и Карена равенство – 2-2.
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