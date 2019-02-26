Eurosport
Федерер приготовил божественную пасту и растормошил скучную светскую вечеринку в рекламе Barilla
А еще в ролике снялась горнолыжница Микаэла Шиффрин.
Роджер Федерер стал главным героем нового рекламного ролика пасты Barilla – одного из своих многочисленных спонсоров.
По сюжету швейцарец приходит на светскую вечеринку, атмосфера которой пропитана тоской. Роджер решает исправить ситуацию, переодевается в поварское и готовит для гостей пасту – она восхитительна и полностью меняет настроение собравшихся. В том числе горнолыжницы Микаэлы Шиффрин, ставшей второй приглашенной звездой ролика.
- По информации Forbes, Barilla за период сотрудничества заплатит Федереру 40 млн долларов.
- На этой неделе Роджер играет на турнире в Дубае, где во втором круге встретится с испанцем Фернандо Вердаско.
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