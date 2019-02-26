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Федерер приготовил божественную пасту и растормошил скучную светскую вечеринку в рекламе Barilla

Федерер приготовил божественную пасту и растормошил скучную светскую вечеринку в рекламе Barilla
Eurosport

50 мин. назад

А еще в ролике снялась горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Роджер Федерер стал главным героем нового рекламного ролика пасты Barilla – одного из своих многочисленных спонсоров.

По сюжету швейцарец приходит на светскую вечеринку, атмосфера которой пропитана тоской. Роджер решает исправить ситуацию, переодевается в поварское и готовит для гостей пасту – она восхитительна и полностью меняет настроение собравшихся. В том числе горнолыжницы Микаэлы Шиффрин, ставшей второй приглашенной звездой ролика.

  • По информации Forbes, Barilla за период сотрудничества заплатит Федереру 40 млн долларов.
  • На этой неделе Роджер играет на турнире в Дубае, где во втором круге встретится с испанцем Фернандо Вердаско.
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