Федерер приготовил божественную пасту и растормошил скучную светскую вечеринку в рекламе Barilla

Роджер Федерер стал главным героем нового рекламного ролика пасты Barilla – одного из своих многочисленных спонсоров.

По сюжету швейцарец приходит на светскую вечеринку, атмосфера которой пропитана тоской. Роджер решает исправить ситуацию, переодевается в поварское и готовит для гостей пасту – она восхитительна и полностью меняет настроение собравшихся. В том числе горнолыжницы Микаэлы Шиффрин, ставшей второй приглашенной звездой ролика.

По информации Forbes, Barilla за период сотрудничества заплатит Федереру 40 млн долларов.

На этой неделе Роджер играет на турнире в Дубае, где во втором круге встретится с испанцем Фернандо Вердаско.

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