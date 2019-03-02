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Стефанос Циципас дебютирует в топ-10 благодаря выходу в финал в Дубае
Впечатляющее достижение в 20 лет.
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Дубае, обыграв Гаэля Монфиса со счетом 4:6, 7:6(4), 7:6(4).
Матч продолжался ровно три часа. В понедельник Циципас впервые войдет в первую десятку рейтинга ATP, став самым молодым теннисистом в этом топе.
Вдобавок Циципас станет первым в истории греком в первой десятке.
- В финале турнира в Дубае Стефанос сыграет с Роджером Федерером, который идет за сотым титулом в карьере.
- Неделю назад Циципас взял первый турнир – в Марселе.
- В 2018 году Циципас дважды играл в финалах турниров ATP, но оба раза проиграл Рафаэлю Надалю: в Барселоне и Торонто.
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