Стефанос Циципас дебютирует в топ-10 благодаря выходу в финал в Дубае

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Дубае, обыграв Гаэля Монфиса со счетом 4:6, 7:6(4), 7:6(4).

Матч продолжался ровно три часа. В понедельник Циципас впервые войдет в первую десятку рейтинга ATP, став самым молодым теннисистом в этом топе.

Вдобавок Циципас станет первым в истории греком в первой десятке.

Видео - Циципас покидался ракеткой в первом сете, а во втором и третьем красиво победил Монфиса 02:52

В финале турнира в Дубае Стефанос сыграет с Роджером Федерером, который идет за сотым титулом в карьере.

Неделю назад Циципас взял первый турнир – в Марселе.

В 2018 году Циципас дважды играл в финалах турниров ATP, но оба раза проиграл Рафаэлю Надалю: в Барселоне и Торонто.

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